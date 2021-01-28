Çaykur Rizespor, Norveçli forvet Soderlund'u transfer etti

Şehit kaymakamın babasından Kılıçdaroğlu’na: Hastalığının farkında değil

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ABD'de Şubat ayında 90 bin kişi koornavirüsten ölebilir

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