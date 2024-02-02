Cedric Bakambu resmen Real Betis'te! İşte bonservis bedeli Galatasaray, Cedric Bakambu'nun Real Betis'e transfer olduğunu açıkladı.

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Galatasaray'da Sacha Boey ve Angelino'nun ardından Cedric Bakambu da takıma veda etti.

Sarı-kırmızılılar, Cedric Bakambu'nun 5 milyon euro bonservis ve 5.05 milyon euro bonus karşılığında Real Betis'e transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Cédric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompié SAD, şirketimize net 5.000.000 euro garanti ücret ile net 5.050.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Real Betis de oyuncuyu transferin bitimine dakikalar kala La Liga resmi sitesinde tescil ettirdi.

Galatasaray performansı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bakambu, sarı-kırmızılı forma altında 16 maçta süre buldu. Bakambu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.