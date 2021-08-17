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    Cedric Bakambu'dan transfer paylaşımı

    Cedric Bakambu'dan transfer paylaşımı

    Golcü transferinde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Cedric Bakambu, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 09:08
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 09:27
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    Fenerbahçe, santrfor transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Beijing Guoan'dan Cedric Bakambu'ya yoğunlaştı.

    30 yaşındaki forvetin sözleşmesi aralık ayında sona eriyor. Yönetimin hedefi, Bakambu'yu bonservissiz olarak kadroya katmak.

    PEKİN’DEN AYRILMAK İSTİYOR

    Demokratik Kongolu futbolcu, ödemelerdeki sıkıntılar nedeniyle Pekin temsilcisi ile sözleşmesinin feshini istiyor. Bakambu, bu sorunun çözülmesi halinde Fenerbahçe ile anlaşma şartlarını görüşecek.

    Türkiye'de daha önce Bursaspor formasını da giyen Cedric Bakambu, bugüne dek Çin Süper Lig'inde çıktığı 66 maçta 45 gol 19 asistlik performans sergiledi.

    Cedric Bakambu dan transfer paylaşımı #1

    TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

    Bursaspor'da da forma giyen ünlü forvet Cedric Bakambu'dan kısa bir süre önce flaş bir paylaşım geldi.

    Koreli futbolcunun Fenerbahçe formasıyla olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Bakambu, üzerine "Tebrikler kardeşim" yazdı.

    Cedric Bakambu dan transfer paylaşımı #2

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