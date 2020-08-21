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    Celtic, Ekuban için teklif yaptı

    Celtic, Ekuban için teklif yaptı

    Celtic'in, Trabzonspor'un 26 yaşındaki golcüsü Ekuban için bordo-mavili kulübe 5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Karadeniz ekibinin istediği rakam ise 7 milyon euro.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2020 - 08:55
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    Celtic, Ekuban için teklif yaptı

    Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da önce Novak ardından da Sosa takımdan ayrılan isimler olmuştu.

    İki futbolcuyu Fenerbahçe'ye kaptıran bordo-mavililer, Ekuban'ı da satabilir.

    İskoçya'nın Celtic takımı, Ganalı futbolcu için Karadeniz ekibinin kapısını çaldı.

    TEKLİF 5 MİLYON EURO

    Gana basınından GHANASoccernet.com'un haberine göre; Celtic, 26 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'a 5 milyon euroluk teklif yaptı ancak ret cevabı aldı.

    TRABZON 7 MİLYON EURO İSTİYOR

    Haberde, İskoçların teklifi 7 milyon euroya çıkarması durumunda, bordo-mavililerin Ekuban'ı satacağı da belirtildi.

    2018-2019 sezonu başında Leeds United'dan 200 bin euroya kiralanan Ekuban, geçtiğimiz sezon başında ise 1 milyon euroya bonservisiyle transfer edilmişti.

    Ganalı forvet, 34 maçta 10 gol 11 asistlik performans sergilemişti.

    Celtic, Ekuban için teklif yaptı #1

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