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- Celtic, Ekuban için teklif yaptı
Celtic, Ekuban için teklif yaptı
- Haber Merkezi
- 21.08.2020 - 08:55
Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da önce Novak ardından da Sosa takımdan ayrılan isimler olmuştu.
İki futbolcuyu Fenerbahçe'ye kaptıran bordo-mavililer, Ekuban'ı da satabilir.
İskoçya'nın Celtic takımı, Ganalı futbolcu için Karadeniz ekibinin kapısını çaldı.
TEKLİF 5 MİLYON EURO
Gana basınından GHANASoccernet.com'un haberine göre; Celtic, 26 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'a 5 milyon euroluk teklif yaptı ancak ret cevabı aldı.
TRABZON 7 MİLYON EURO İSTİYOR
Haberde, İskoçların teklifi 7 milyon euroya çıkarması durumunda, bordo-mavililerin Ekuban'ı satacağı da belirtildi.
2018-2019 sezonu başında Leeds United'dan 200 bin euroya kiralanan Ekuban, geçtiğimiz sezon başında ise 1 milyon euroya bonservisiyle transfer edilmişti.
Ganalı forvet, 34 maçta 10 gol 11 asistlik performans sergilemişti.