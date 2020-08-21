Haberler

Transfer dosyası Haberleri

Celtic, Ekuban için teklif yaptı

Celtic, Ekuban için teklif yaptı

Celtic'in, Trabzonspor'un 26 yaşındaki golcüsü Ekuban için bordo-mavili kulübe 5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Karadeniz ekibinin istediği rakam ise 7 milyon euro.