Celtic Teknik Direktörü Lennon: Ekuban'ı tanımıyorum

İskoçya Ligi takımlarından Celtic'in teknik direktörü Neil Lennon, Ekuban iddialarına "Bu oyuncunun adını ilk kez sizden duyuyorum" diyerek son noktayı koydu.

İskoç medyasında yer alan haberlere göre; Celtic ile Trabzonspor, Caleb Ekuban için 8 milyon euro ve bonuslar karşılığı anlaşma sağlamıştı. Ancak Lennon, bu haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

"EKUBAN'I TANIMIYORUM"

Neil Lennon, Caleb Ekuban ile ilgil gelen soruya, "Hiçbir şey yok, kesinlikle hiçbir şey yok. Yaşadığımız çağda bu tip söylentilerin, konuşmaların, spekülasyonların olmasını çok iyi anlıyorum." dedi.

"Elimi yüreğime koyarak söylüyorum, bu oyuncunun adını ilk kez sizden duyuyorum." diyerek sözlerini sürdüren Lennon, "Kulübüne, oyuncuya ya da temsilcilerine herhangi bir teklif yapmadık. Böyle bir girişimimiz olmadı." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.