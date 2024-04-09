Celtic, Uğurcan Çakır'ın peşine düştü İskoç ekibi Celtic, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı listesine aldı. Yeşil-beyazlıların başarılı file bekçisi için 7.5 milyon sterlin seviyelerinde teklif yapmaya hazır olduğu belirtildi.

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Süper Lig'de 31 hafta sonunda topladığı 52 puanla 3. sırada yer alan Türkiye Kupası'nda da şampiyonluk mücadelesine devam eden Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir Avrupa hayali kuran, profesyonel kariyerinin tamamını Trabzonspor'da geçiren Uğurcan Çakır'a İskoç ekibi Celtic talip oldu.

Hart yerine Uğurcan

The Scottish Sun'ın haberine göre; Tecrübeli kaleci Joe Hart emekli olmaya hazırlanırken İskoç devi Celtic kaleci transferi için kollarını sıvadı.

Uğurcan Çakır, teknik direktör Brendan Rodgers'ın listesindeki isimlerden biri.

Trabzonspor'la temasa geçildi

Celtic CEO'su Michael Nicholson'un Trabzonspor ile temasa geçtiği, İskoç ekibinin 7.5 milyon sterlin bandında bir teklif yapmaya hazır olduğu Trabzonspor'un ise 12.5 milyon sterlin civarında bir bonservis istediği öne sürüldü.

Öte yandan haberde Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile yollarını ayırmak istediği de ifade edildi.

Uğurcan teklife sıcak bakıyor

28 yaşındaki file bekçisinin Celtic'in teklifine sıcak baktığı, sözleşme şartlarını görüşmek üzere önümüzdeki haftalarda Glasgow'a gideceği ve teknik direktör Brendan Rodgers ile de görüşme yapacağı iddia edildi.

Trabzonspor'da 4 kupa sevinci yaşadı

Başarılı isim, bordo-mavili forma ile Süper Lig, Türkiye Kupası ve iki kez de Süper Kupa'da zafere ulaşmıştı.

Milli oyuncu, Trabzonspor formasını 236 karşılaşmada giyerken kalesine 280 gol gördü, 68 mücadelede ise kalesini gole kapadı.