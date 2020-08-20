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    Celtic'ten Ekuban'a 5 milyon euroluk teklif

    Trabzonspor'da performansıyla beğeni toplayan Ekuban için İskoç ekibi Celtic devreye girdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 13:13
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    Celtic'ten Ekuban'a 5 milyon euroluk teklif

    West Ham United'dan, Trabzonspor'un istediği Albian Ajeti'yi kadrosuna katan İskoç devi Celtic, Caleb Ekuban'ın da peşini bırakmıyor.

    Yeşil- beyazlılar, Ganalı oyuncu için Fırtına'ya baskı yapsa da bir türlü teklifleri kabul görmedi.

    Celtic ten Ekuban a 5 milyon euroluk teklif #1

    TRABZONSPOR 7 MİLYON EURO İSTİYOR

    İskoçlar son olarak yaklaşık 5 milyon euroya kadar çıkarken, bordo-mavililerin, 25 yaşındaki oyuncu için 7 milyon euro istediği biliniyor.

    Ekuban iki sezon önce 200 bin euroya kiralanmış ve geçen sezon başında da 1 milyon euroya bonservisi alınmıştı.

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