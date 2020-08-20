Celtic'ten Ekuban'a 5 milyon euroluk teklif

Trabzonspor'da performansıyla beğeni toplayan Ekuban için İskoç ekibi Celtic devreye girdi.

West Ham United'dan, Trabzonspor'un istediği Albian Ajeti'yi kadrosuna katan İskoç devi Celtic, Caleb Ekuban'ın da peşini bırakmıyor.

Yeşil- beyazlılar, Ganalı oyuncu için Fırtına'ya baskı yapsa da bir türlü teklifleri kabul görmedi.

TRABZONSPOR 7 MİLYON EURO İSTİYOR

İskoçlar son olarak yaklaşık 5 milyon euroya kadar çıkarken, bordo-mavililerin, 25 yaşındaki oyuncu için 7 milyon euro istediği biliniyor.

Ekuban iki sezon önce 200 bin euroya kiralanmış ve geçen sezon başında da 1 milyon euroya bonservisi alınmıştı.