Cengiz Ünder devre arası yolcu

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Kariyerinde Roma, Leicester City ve Marsilya gibi önemli kulüplerin formasını giyen Cengiz Ünder için karar verildi.

Büyük umutlarda kadroya dahil edilen ama yaşadığı sakatlıklar ve ortaya koyduğu düşük performanstan sonra Jose Morinho'nun kadroda düşünmediği milli futbolcu takımdan ayrılabilir.

BEKLENENİ VEREMEDİ

2023-2024 yaz transfer döneminde büyük umutlarla Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de bekleneni veremedi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da gözünden düşen 27 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle de formasından uzak kaldı.

CENGİZ ÜNDER ARA TRANSFER DÖNEMİNDE YOLCU

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder'in bileti kesildi. Fenerbahçe, transfer olduğu günden bu yana beklenenin altında kalan ve sakatlıklar sonrası hem teknik ekibin hem de taraftarların gözünden düşen milli futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Sarı-lacivertli takım, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

AVRUPA'DAN VE ARAP KULÜPLERİNDEN YAKIN TAKİP

Yaz transfer döneminde birçok kulübün radarına giren Cengiz Ünder için teklifler gelmesine rağmen kadroda tutulmuştu.

Sezon başında Avrupa'dan Brest ve Venezia dışında Suudi Arabistan ve Katar liglerinden takımlar, 27 yaşındaki milli futbolcu ile ilgilenmişti.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon başında 15 milyon euroya transfer edilen Cengiz, bu sezon Fenerbahçe ile yalnızca 3 maçta 99 dakika sahada kalırken gol veya asist katkısı üretemedi.

KARİYERİ

Futbol hayatına Altınordu'da başlayan Cengiz Ünder, kariyerinde Başakşehir, Roma, Leicester City, Marsilya ve son olarak Fenerbahçe gibi önemli kulüplerin formasını giydi.