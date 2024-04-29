Cengiz Ünder, ilk 11'e giremeyecek Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin yüksek formu nedeniyle ligin kalan haftalarında Cengiz Ünder'in ilk 11'de yer alması beklenmiyor.

DHA

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli oyuncu Cengiz Ünder'in, sezonun geri kalan bölümünde 11'de forma giymesi zor gözüküyor.

Bu sezon Süper Lig'de 9 gol atmasına rağmen sezonun genelinde kendisinden beklenenen seviyeyi yakalayamayan Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci'nin yakaladığı form grafiğinin ardından sezonun son haftalarında 11'den uzak kaldı.

Tadic ve İrfan Can'ın yeri garanti

İsmail Kartal'ın, sezonun geri kalan bölümünde de bir sakat ya da cezalı durumu olmadığı takdirde sol kanatta Dusan Tadic'e, sağ kanatta ise İrfan Can Kahveci'ye forma vermeye devam etmesi bekleniyor.

Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)