Cengiz Ünder, Leicester City'ye kiralanıyor

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Altınordu'dan takım arkadaşı olan Çağlar Söyüncü'yle İngiltere'de buluşuyor. Roma'nın, 23 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon euroya Leicester City'ye kiralayacağı öğrenildi.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Roma'da gözden düşen Cengiz Ünder, Premier Lig'e gitmeye hazırlanıyor...

İtalyan ve İngiliz basınında çıkan haberler göre, milli futbolcumuz 3 milyon euro karşılığında Leicester City'ye kiralanacak.

SATIN ALMA OPSİYONU 25 MİLYON EURO

Haberlerde, İngiliz ekibinin Cengiz'i 25 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katacağı yazıldı.

ÇAĞLAR'LA YENİDEN BULUŞACAK

Böylece yetenekli futbolcu, Altınordu'dan yakın arkadaşı olan Çağlar Söyüncü'yle yeniden aynı takımın formasını giyecek.

17 GOL 12 ASİST

Roma formasıyla 88 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 17 gol 12 asistlik bir performans sergiledi.

Başakşehir'den Roma'ya 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Cengiz Ünder'in, başkent ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.