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    Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaştı

    Jose Mourinho'nun yeni sezon öncesinde takımda düşünmediği Cengiz Ünder, Marsilya ile el sıkıştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 10:30
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 10:35
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    Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaştı

    2017 yılında 14.25 milyon euro karşılığında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, Fransız kulübü Marsilya ile anlaşma sağladı.

    FORMA GİYMEK İSTİYOR

    Geçen sezonu Leicester City'de geçiren ancak yeterli forma şansı bulamayan Cengiz, kondisyon eksikliği nedeniyle EURO 2020'de de başarılı olamamıştı.

    Düzenli olarak forma giyebileceği bir kulüpte oynamak isteyen milli futbolcu Marsilya ile el sıkıştı.

    Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaştı #1

    10 MİLYON EURO BONSERVİS

    Vole'nin haberine göre; Fransız takımı Cengiz için Roma'ya 10 milyon euro bonservis artı sonraki satıştan %30 pay ödeyecek. Öte yandan 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

    Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaştı #2

    Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaştı #3

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