Cengiz Ünder Marsilya'da

Marsilya, Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Olimpik Marsilya, AS Roma'da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Milli oyuncu, özel uçakla Fransa'ya geçti, sağlık kontrollerinin ardından transfer açıklandı.

Marsilya, Cengiz Ünder'in transferiyle birlikte Tigres'e transfer olan Fransız yıldız Florian Thauvin'in de yerini doldurmuş oldu.

MARSİLYA UEFA AVRUPA LİGİ’NDE OYNAYACAK

Cengiz Ünder'in yeni takımı olması beklenen Olimpik Marsilya, geçen sezonu Lille, Paris, Monaco ve Lyon'un ardından 60 puanla 5. bitirip UEFA Avrupa Ligi vizesini almıştı.

Geçen sezonu Leicester'da geçiren Cengiz Ünder, Premier Lig'de 9 maça çıkıp 2 asist yaptı.

Bucaspor ve Altınordu altyapısından yetişen 23 yaşındaki Cengiz Ünder, 2016 yazında 4.8 milyon euro'ya Başakşehir transfer oldu. Ardından 2017'de ise 14.25 milyon euro'ya Roma'ya gitti. Leicester, geçen sezon Cengiz'in 1 yıllık kiralaması için 3 milyon euro ödemişti.

MARSİLYA'DAN TÜRKÇE PAYLAŞIM

Marsilya kulübü transferi Türkçe olarak duyurdu. Paylaşımda, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" sözleri kullanıldı.