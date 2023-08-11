Cengiz Ünder, Marsilya'nın son idmanına katılmadı Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Cengiz Ünder, Marsilya'nın bugünkü antrenmanına katılmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, yaşanan bu olay sonrasında milli futbolcunun Fransız ekibine rest çektiği görüşünde birleşti.

Transfer döneminin en hızlı ekiplerinden olan ve kadrosuna kattığı 9 yeni isimle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekipte uzun zamandır gündemde yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder, takımı Marsilya'nın bu sabah gerçekleştirdiği son idmanda yer almadı.

Fenerbahçe anlaşmaya varmıştı

Fransız basınında yer alan haberlerde Cengiz Ünder'in kas sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadığı vurgulandı.

Fenerbahçe'nin Cengiz ile anlaştığı, Marsilya ile ise ödeme planındaki sorunlar nedeniyle transferin sürüncemeye girdiği belirtiliyordu.

Yaşanan bu gelişme üzerine Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada 26 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibine rest çektiğini ve sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğu konusunda hemfikir oldu.

2.5 milyon euro kazanacak

Fenerbahçe'nin Marsilya'yla anlaşması durumunda Cengiz'e ödeyeceği yıllık ücret de belli oldu. Sarı-lacivertliler milli futbolcuya 2.5 milyon euroya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için bonservis pazarlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcunun bonservisi için Marsilya ile iki taksit, üç taksitli ödeme planı üzerine görüşmelerini sürdürüyor.

Marsilya ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan hücum oyuncusu, geride kalan sezonda Fransız takımıyla 46 maça çıktı ve 5 gol, 6 asist ile oynadı.