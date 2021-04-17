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    Cengiz Ünder, Roma'ya geri dönüyor

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder Roma'ya geri dönüyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2021 - 15:26
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    Cengiz Ünder, Roma'ya geri dönüyor

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’te kiralık olarak oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı gösteremedi.

    Ünder, lacivert beyazlılarla çıktığı 19 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

    İtalyan basını milli futbolcu Cengiz Ünder'in Leicester City'deki geleceğiyle ilgili önemli bir iddiada bulundu.

    Cengiz Ünder, Roma ya geri dönüyor #1

    ROMA’YA GERİ DÖNECEK

    Football Italia'da yer alan habere göre İngiliz ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyla yeni bir sözleşme imzalamaya yanaşmıyor ve Cengiz, sezon sonu Roma'ya geri döncek.

    Haberde ayrıca, Alman ekibi Leipzig'te kiralık olarak oynayan Justin Kluivert'in de sezon sonunda İtalyan ekibine dönebileceği belirtildi.

    Cengiz Ünder, Roma ya geri dönüyor #2

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