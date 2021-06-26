Cengiz Ünder'e Marsilya talip oldu

Cengiz Ünder'e Marsilya talip oldu

Leicester City'de kiralık kontratının bitmesinin ardından Roma'ya dönen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i Marsilya istiyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Leicester City'de yeterli şansı bulamayan Cengiz Ünder'i EURO 2020'deki kötü performansının ardından Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho da istemiyor.

MARSİLYA İSTİYOR

23 yaşındaki futbolcu için Fransa Ligi takımlarından Marsilya devreye girdi. İtalyan ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz'i kiralamak isteyen Ligue 1 ekibi Roma ile temasa geçti.

9 MAÇTA FORMA GİYDİ 2 ASİST YAPTI

Görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuca ermesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de sadece 9 maçta forma giyen milli futbolcu 2 asist yapmıştı.