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    Cengiz Ünder'e Marsilya talip oldu

    Cengiz Ünder'e Marsilya talip oldu

    Leicester City'de kiralık kontratının bitmesinin ardından Roma'ya dönen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i Marsilya istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 16:15
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    Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Leicester City'de yeterli şansı bulamayan Cengiz Ünder'i EURO 2020'deki kötü performansının ardından Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho da istemiyor.

    Cengiz Ünder e Marsilya talip oldu #1

    MARSİLYA İSTİYOR

    23 yaşındaki futbolcu için Fransa Ligi takımlarından Marsilya devreye girdi. İtalyan ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz'i kiralamak isteyen Ligue 1 ekibi Roma ile temasa geçti.

    9 MAÇTA FORMA GİYDİ 2 ASİST YAPTI

    Görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuca ermesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de sadece 9 maçta forma giyen milli futbolcu 2 asist yapmıştı.

    Cengiz Ünder e Marsilya talip oldu #2

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