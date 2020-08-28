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    Cengiz Ünder'in adı Napoli ile anılıyor

    İtalyan basınında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in, kanat ihtiyacı doğan Napoli'ye gideceği konuşuluyor. Milik'i satın almak isteyen Roma'nın, Cengiz'i takasta kullanabileceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 10:11
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    Cengiz Ünder'in adı Napoli ile anılıyor

    Önümüzdeki sezon Roma'da olmayacağına kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder'in, daha önce görüşme yaptığı Napoli'den Milik ile takas edilebileceği konuşuluyor.

    MILIK-CENGİZ TAKASI GÜNDEMDE

    Corriere dello Sport'un haberinde kanat oyuncu ihtiyacı olan Napoli'nin, Milik'i vererek Cengiz Ünder'i takasta kullanabileceği yazıldı.

    Cengiz Ünder'in geçen sezon düzenli forma şansı giyememesi nedeniyle ayrılmak istediği ve Milik'i almak için takasta kullanabileceği bilgisi paylaşıldı.

    Bilindiği gib Napoli'de geçtiğimiz günlerde Jose Callejon takımdan ayrıldığını açıklamış ve kanat transferi bir anda hız kazanmıştı.

    Cengiz Ünder, geçen sezon çıktığı 18 lig maçının 10'unde ilk 11'de oynamış ve 3 golle takımına katkı sağlamıştı.

    Cengiz Ünder in adı Napoli ile anılıyor #1

    GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ 'NAPOLİ' DEMİŞTİ

    Geçtiğimiz ay Cengiz Ünder'in eski kulübü Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada oyuncunun Napoli'ye transferinin gündemde olduğunu açıklamıştı.

    Gümüşdağ'ın ilgili sözleri şu şekilde: "Cengiz Ünder'i 15 milyon euroya sattık. Napoli'ye gitme durumu var, görüşülüyor bildiğim kadarıyla. Oradan da bize gelecek para var, 5 milyon euro kazanma durumumuz var."

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