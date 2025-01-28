Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi çıkmaza girdi

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Süper Lig'de 21 hafta sonunda topladığı 32 puanla 6. sırada yer alan Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda hücum bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların gündemine Cengiz Ünder gelmişti.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralamaya hazırladığı milli futbolcu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TEPKİLER SONRASI MORALİ BOZULDU

Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmasına rağmen, sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Cengiz Ünder'in morali bozuldu.

Menajerinin Beşiktaş ile görüşmelere devam ettiği belirtilirken, transferin çıkmaza girebileceği de kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO

2023-2024 sezonun başında Ligue 1 ekibi Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayı 40 kez giydi.

7.5 milyon euro piyasa değeri bulunan hücum oyuncusu, bu maçlarda 9 gol ve 3 asistle mücadele etti.