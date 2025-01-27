Cengiz Ünder'in Torino transferinde son durum

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Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in ayrılığı konusunda İtalyan ekibi Torino ile görüşmelerine devam ediyor.

A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu için yapılacak kiralık anlaşmaya satın alma opsiyonu da ekletmek istiyor ve taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

Cengiz'in maaşıyla ilgili konunun Torino tarafından büyük oranda çözüldüğü ancak detayların olduğu belirtildi.

7 MAÇTA 161 DAKİKA OYNADI

Cengiz Ünder'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan Cengiz Ünder, 161 dakika sahada kaldı.