Cenk Gönen, Denizlispor ile anlaştı

Cenk Gönen, Denizlispor ile anlaştı

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Alanyaspor ile yollarını ayıran Cenk Gönen, Denizlispor'a transfer oldu.

Süper Lig'de teknik direktörlük görevine Robert Prosinecki'yi getirip iç transferde Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz ve Recep Niyaz'la yeni sözleşme imzalayan Denizlispor, dış transferde gündeminin ilk sırasına kaleci takviyesini almıştı.

CENK GÖNEN İLE ANLAŞILDI

Koronavirüs salgını arasında Adam Stachowiak'ın sözleşmesini tek taraflı sonlandıran yeşil-siyahlılarda yönetim, Cenk Gönen ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın eski kalecilerinden biri olan tecrübeli kaleci, en son Alanyaspor forması giymişti.