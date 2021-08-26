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    Cenk Gönen Kayserispor'da

    Hes Kablo Kayserispor, Denizlispor'dan Cen Gönen'i transfer etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 15:02
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    Cenk Gönen Kayserispor'da

    Tecrübeli kaleci Cenk Gönen, Denizlispor'un küme düşmesinin ardından Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Cenk Gönen! Kulübümüz, Cenk Gönen ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Cenk Gönen’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Cenk Gönen sağlık sponsorumuz Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri yer aldı.

    Cenk Gönen Kayserispor da #1

    DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY’DA OYNAMIŞTI

    33 yaşındaki kaleci kariyerinde daha önce Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe, Alanyaspor, Malaga ve Altay formaları giydi.

    Cenk Gönen Kayserispor da #2

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