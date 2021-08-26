Cenk Gönen Kayserispor'da

Hes Kablo Kayserispor, Denizlispor'dan Cen Gönen'i transfer etti.

Tecrübeli kaleci Cenk Gönen, Denizlispor'un küme düşmesinin ardından Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Cenk Gönen! Kulübümüz, Cenk Gönen ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Cenk Gönen’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Cenk Gönen sağlık sponsorumuz Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri yer aldı.

DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY’DA OYNAMIŞTI

33 yaşındaki kaleci kariyerinde daha önce Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe, Alanyaspor, Malaga ve Altay formaları giydi.