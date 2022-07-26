Cenk Özkaçar, Beşiktaş’ın gündeminde

Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılması sonrası savunma bölgesinde kaliteli bir yerli isim almak isteyen Beşiktaş’ta rota Cenk Özkaçar'a döndü.

Geçtiğimiz sene Altay'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken 19 yaşındaki Cenk Özkaçar, kariyerini Ligue 1'de sürdürme kararı almıştı.

Bonservisi Lyon'da bulunan ve geçen sezonu Belçika ekibi Oh Leuven'de kiralık geçiren 21 yaşındaki stoper için Fransız ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı öğrenildi.

Fanatik’in haberine göre; Rıdvan Yılmaz'ın, Rangers'a transferi sonrasında planlar değişti. Piyasada stoper havuzundaki yerli kalitesi sol beke oranla daha geniş olduğundan siyah-beyazlılar, stoperde hedefi Türkler'e çevirdi. Bu konuda Kaan Ayhan ve Mert Çetin'in ardından gündeme gelen bir diğer isim, Lyon forması giyen Cenk Özkaçar oldu.

3’lü sistemde isteniyor

21 yaşındaki stoperin listede bu kadar öne çıkmasının en büyük sebebi ise geçen sezon kiralandığı Belçika ekibi Oh Leuven'de üçlü savunmada sık sık yer alması...

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de 3'lü oyun sistemi ana planı olduğu için Fransız hoca, bu dizilişte daha önce forma giymiş ve bu sistemi ezberlemiş bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Bu anlamda da Cenk Özkaçar, Beşiktaş’ın gündemindeki isim.

Beşiktaş, milli takım havuzunda da yer alan genç stoper için satın alma opsiyonluyla birlikte kiralamak istiyor.