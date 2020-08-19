Cenk Özkaçar resmen Lyon'da

Fransa'nın Lyon ekibi, Altay forması giyen Cenk Özkaçar ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Olympique Lyon, Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar'ı transfer etti.

ALTAY'A %10 PAYA VERİLECEK

Fransız ekibi, Cenk'i 1.5 milyon euro bonservis bedeli + 1.5 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Sonraki satıştan da Altay'a %10 pay verilecek.

Genç defans oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.