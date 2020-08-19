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Cenk Özkaçar resmen Lyon'da
Fransa'nın Lyon ekibi, Altay forması giyen Cenk Özkaçar ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 19.08.2020 - 08:47
Birçok Türk futbolcunun yer aldığı Fransa Ligue 1'e bir isim daha gönderdik...
Olympique Lyon, Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar'ı transfer etti.
ALTAY'A %10 PAYA VERİLECEK
Fransız ekibi, Cenk'i 1.5 milyon euro bonservis bedeli + 1.5 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Sonraki satıştan da Altay'a %10 pay verilecek.
Genç defans oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.