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    Cenk Özkaçar resmen Lyon'da

    Cenk Özkaçar resmen Lyon'da

    Fransa'nın Lyon ekibi, Altay forması giyen Cenk Özkaçar ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 08:47
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    Cenk Özkaçar resmen Lyon'da

    Birçok Türk futbolcunun yer aldığı Fransa Ligue 1'e bir isim daha gönderdik...

    Olympique Lyon, Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar'ı transfer etti.

    Cenk Özkaçar resmen Lyon da #1

    ALTAY'A %10 PAYA VERİLECEK

    Fransız ekibi, Cenk'i 1.5 milyon euro bonservis bedeli + 1.5 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Sonraki satıştan da Altay'a %10 pay verilecek.

    Genç defans oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Cenk Özkaçar resmen Lyon da #2

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