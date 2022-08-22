Cenk Özkacar, Valencia’da

İspanya La Liga’nın önemli kulüplerinden Valencia, Olympique Lyon’un 21 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkacar’ı kadrosuna kattı.

Fransa Lig 1 ekibi Olympique Lyon’un oyuncusu olan ve geçen sezonu Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven'de kiralık geçiren 21 yaşındaki defans oyuncusu, İspanyol ekibi Valencia ile anlaştı.

1+5 yıllık sözleşme

1 yıl kiralık olarak İspanya ekibinde forma giyecek olan milli futbolcu, Valencia ile 1+5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yarın İspanya’ya gidecek olan Özkacar sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.