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    Cenk Özkacar, Valencia’da

    İspanya La Liga’nın önemli kulüplerinden Valencia, Olympique Lyon’un 21 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkacar’ı kadrosuna kattı.
    • 22.08.2022 - 08:57
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    Cenk Özkacar, Valencia’da

    Fransa Lig 1 ekibi Olympique Lyon’un oyuncusu olan ve geçen sezonu Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven'de kiralık geçiren 21 yaşındaki defans oyuncusu, İspanyol ekibi Valencia ile anlaştı.

    1+5 yıllık sözleşme

    1 yıl kiralık olarak İspanya ekibinde forma giyecek olan milli futbolcu, Valencia ile 1+5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Yarın İspanya’ya gidecek olan Özkacar sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

    Cenk Özkacar, Valencia’da #1


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