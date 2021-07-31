Cenk Tosun Beşiktaş'a bonservisiyle dönüyor

Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, Cenk Tosun'un önümüzdeki sezon da siyah beyazlı takımda oynayacağını söyledi.

Beşiktaş'ta bir dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Seyit Ateş, Radyospor'da bir prorama katıldı.

Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ateş, Beşiktaş’ın transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sancar açıklamalarında, "Benim bildiğim kadarıyla başkan Ahmet Nur Çebi, Diego Costa transferi üzerinde duruyor. Diğer taraftan Luuk de Jong da gündemde. İkisinden birisi gelirse, çok iyi bir iş olursa.





“EVERTON’DAN BÜTÜN HAKLARI ALINACAK”

Sergen hoca Costa'yı istiyor. Cen Tosun'un da tekrar Beşiktaş 'a kazandırılacağını düşünüyorum. Sakatlığı var; ama ikinci yarıya hazır olur. Fiyatı da Beşiktaş'a uygun hâle getirilecek. Cenk Tosun da bizimle birlikte olacak.

Beşiktaş'ta oynayacak bir bu sezon Cenk Tosun. Aldığım bilgi bu. Everton'dan bütün hakları alınacak. Maliyetleri düşük olacak. Everton bu konuda toleranslı davranıyor." ifadelerini kullandı.