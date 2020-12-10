Cenk Tosun: Bir gün ülkeme döneceğim

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Cenk Tosun, bir gün Türkiye'ye döneceğini ancak kariyerini şimdilik Avrupa'da sürdürmek istediğini söyledi.

Aboubakar ile birlikte rekabet edebilecek bir golcü transfer etmeyi planlayan Beşiktaş, eski futbolcusu Cenk Tosun'u listesine almıştı.

Ancak milli futbolcu, yaptığı açıklamayla şimdilik Türkiye'ye dönmek istemediğini söyledi.

A Spor'a konuşan Tosun'un sözleri şöyle:

"BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARINI DAHA ÖZENLİ İZLİYORUM"

"Süper Lig'de birçok maçı izliyorum. Beşiktaş'ın maçlarını daha özenli izliyorum ama bütün maçları izliyorum. Malatya'nın, Konya'nın maçlarını izliyorum, bana maç olsun! Beşiktaş şu anda çıkışta, iyi başlangıç yapamadılar ve şu anda toparladılar, çok iyi top oynuyorlar. Ghezzal, Mensah, Rosier, Aboubakar gibi transferlerden de verim almaya başladılar, birkaç haftadır iyi bir Beşiktaş görüyorum."





"BİR GÜN ÜLKEME DÖNECEĞİM"

"Eninde sonunda dönüp ülkemde oynamak istiyorum tabii ki. Ama burada misyonum tamamlanmadı. Büyük bir sakatlıktan çıktım, Aralık ayı benim için büyük fırsat. İnşallah oynayabildiğim kadar oynayıp, atabildiğim kadar atıp kendimi ispatlamak istiyorum."

"ALMANYA OLUR, İNGİLTERE OLUR"

"Burada başarılı olup, buradan Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Ama iyi gitmez, oynamam, etmem, o zaman devre arasında ben de bir yere oynamak için giderim ama hedefim Avrupa'da kalmak. Almanya olur, İngiltere olur, olablir."