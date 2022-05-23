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    Cenk Tosun, Everton'a veda etti

    2018 yılında Beşiktaş'tan rekor bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, sezonun bitimiyle takımdan ayrıldığını açıkladı.
    • 23.05.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 16:59
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    Cenk Tosun, Everton'a veda etti

    2017/18 sezonu devre arasında 22,5 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, takımdan ayrıldı.

    Sosyal medyadan Everton için bir video yayınlayan Cenk, veda mesajı olarak şu ifadeleri kullandı:

    "Sevgili Everton Ailesi,

    Burada hayatım boyunca unutamayacağım dört buçuk yıl geçirdim. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu bu sürede ve artık vedalaşma zamanı geldi.

    Beraber çalıştığım hocalarıma, takım arkadaşlarıma, personelimize, yönetimimize, başkanımıza ve tabii ki desteklerini hiç esirgemeyen taraftarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

    Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum ve hayatım boyunca da duymaya devam edeceğim.

    Everton’ın her zaman kalbimde bir yeri olacak

    Bu kulüp inanıyorum ki en kısa sürede potansiyeline ulaşıp çok güzel günler görecek ve ben de o gün geldiğinde bir taraftar olarak sizlerle birlikte bu mutluluğu paylaşacağım.

    Kendinize iyi bakın, Cenk Tosun"

    Cenk Tosun, Everton a veda etti #1

    Bonservis rekoru kırmıştı

    Net 22,5 milyon euro bedelle Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Süper Lig'den Avrupa'ya transferde en yüksek bonservis rekorunu kırmıştı.

    Beşiktaş, bonuslarla birlikte kasasına 28 milyon euro koymuştu.

    Cenk Tosun, Everton a veda etti #2

    Sakatlıklar peşini bırakmadı

    Milli futbolcumuz, büyük umutlarla gittiği Everton'da büyük sakatlıklar yaşadı. 2019/20 devre arasında Crystal Palace'a kiralanan Cenk, sakatlanarak iki ay sonra geri döndü. 2020/21 sezonu devre arasında Beşiktaş'a kiralık geldi, burada da sakatlanmasına rağmen şampiyon olup geri döndü.

    Everton formasıyla 61 maça çıkan Cenk, 11 gol atıp 6 da asist yaptı.

    Maaş beklentisini Beşiktaş karşılamıyor

    Milli futbolcunun Beşiktaş'a geri döneceği yönünde iddialar var ancak çıkan haberlerde, Cenk'in maaş beklentisinin Beşiktaş'ın verebileceğinden fazla olduğu ifade ediliyor.

    Cenk Tosun, Everton a veda etti #3


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