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    Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta

    Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta

    Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Cenk Tosun için Everton'la anlaştı. Tecrübeli golcü kısa süre sonra İstanbul'a gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2021 - 18:21
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 18:25
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    Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun'un kiralanması konusunda Everton'la anlaştı.

    İSTANBUL'A GELECEK

    TRT SPOR'un haberine göre; Cenk Tosun sezonun ikinci devresinde Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek. A Milli oyuncu için kiralama bedeli ödenmeyecek.

    Cenk Tosun'un pazar ya da pazartesi günü İstanbul'da olacağı ifade edildi.

    Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı. Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22.5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.

    Cenk Tosun yeniden Beşiktaş ta #1

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