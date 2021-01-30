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Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta
Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Cenk Tosun için Everton'la anlaştı. Tecrübeli golcü kısa süre sonra İstanbul'a gelecek.
- Haber Merkezi
- 30.01.2021 - 18:21
- Güncelleme : 30.01.2021 - 18:25
Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun'un kiralanması konusunda Everton'la anlaştı.
İSTANBUL'A GELECEK
TRT SPOR'un haberine göre; Cenk Tosun sezonun ikinci devresinde Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek. A Milli oyuncu için kiralama bedeli ödenmeyecek.
Cenk Tosun'un pazar ya da pazartesi günü İstanbul'da olacağı ifade edildi.
Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı. Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22.5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.