Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta

Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Cenk Tosun için Everton'la anlaştı. Tecrübeli golcü kısa süre sonra İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun'un kiralanması konusunda Everton'la anlaştı.

İSTANBUL'A GELECEK

TRT SPOR'un haberine göre; Cenk Tosun sezonun ikinci devresinde Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek. A Milli oyuncu için kiralama bedeli ödenmeyecek.

Cenk Tosun'un pazar ya da pazartesi günü İstanbul'da olacağı ifade edildi.

Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı. Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22.5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.