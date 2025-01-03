Cenk Tosun'dan Gaziantep FK'ye ret cevabı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fenerbahçe'de fazla süre bulamayan Cenk Tosun'u ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli golcünün, Süper Lig ekibinin yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Takvim'in haberine göre; yapılan zirvede 33 yaşındaki futbolcunun, kırmızı-siyahlı takıma gitmeye sıcak bakmadığı için teklifi geri çevirdiği öğrenildi.
Antrenmanlarda çok çalışan Cenk'in, Mourinho'nun gözüne girip sarı-lacivertli formayla goller atmak istediği biliniyor.
9 MAÇTA 97 DAKİKA SÜRE ALDI
Sezonun ikinci yarısında fazla şans bulmayı hedefleyen deneyimli forvetin, takımdan ayrılma düşüncesinin olmadığı da gelen bilgiler arasında.
Cenk Tosun, bu sezon sarı-lacivertliler ile 9 resmi maçta oynadı ve toplamda sadece 97 dakika süre alabildi.
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