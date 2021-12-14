Cenk Tosun'un menajerinden transfer açıklaması

Geçen sezon Beşiktaş'a devre arası kiralanan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle takıma fazla katkı veremeyen Cenk Tosun'un transfer edilmesi bir kez daha gündemde. Futbolcu cephesinden açıklama geldi.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un menajeri Erkut Söğüt, Cenk Tosun'un ocak ayında Everton'dan ayrılmak istemediğini söyledi.

MENAJERİ KONUŞTU

The Athletic'e verdiği röportajda Cenk Tosun'un geleceğiyle ilgili konuşan Söğüt, "Cenk'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Takımına katkıda bulunmak istiyor. Sadece yedek kulübesinde oturup bundan mutlu olacak bir futbolcu olmadığını düşünüyor." diye konuştu. Cenk Tosun'un, geçen yıl olduğu gibi bu sezonun devre arasında da Beşiktaş'a gelebileceği konuşuluyordu.





Uzun süreli sakatlığını geçtiğimiz haftalarda atlatan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı toplam 59 maçta 11 gol 6 asist üretti.



