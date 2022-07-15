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- Cesc Fabregas için 2. Lig yolu gözüktü
Cesc Fabregas için 2. Lig yolu gözüktü
- 15.07.2022 - 11:20
Monaco'daki kariyerinin ardından boşa çıkan 35 yaşındaki Cesc Fabregas henüz herhangi bir takıma imza atmadı.
Ancak İtalyan basınında yer alan habere göre Fabregas gelecek sezon Serie B'de top koşturabilir.
Sky Sport Italia'nın haberine göre; Fabregas'ın Serie B takımlarından Como'ya yakın olduğunu öne sürüldü. Anlaşma tamamlanırsa İspanyol futbolcu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Teknik direktörlük planları var
Fabregas'ı bu transfere iten nedenlerden biri, Como'nun yapacağı teklif. İddiaya göre İtalyan ekibi, 2 yıllık sözleşmenin ardından Fabregas'ı teknik direktörlüğe getirmeyi planlıyor.
Öte yandan Como sportif direktörlüğe Chelsea büyük ismi Denis Wise'ı getirdi. Wise'ın Fabregas transferindeki en büyük etken olduğu biliniyor.
35 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerinde Arsenal, Barcelona, Chelsea formaları da giydi.
Deneyimli isim kariyerinde Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, La Liga, Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Avrupa Ligi Kupası kazandı.