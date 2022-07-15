Cesc Fabregas için 2. Lig yolu gözüktü

Cesc Fabregas için 2. Lig yolu gözüktü

Ligue 1'de 3.5 sezon Monaco forması giyen Cesc Fabregas, Fransız ekibinden ayrılmasıyla birlikte kariyerine 2. Lig takımda devam edebilir.

Monaco'daki kariyerinin ardından boşa çıkan 35 yaşındaki Cesc Fabregas henüz herhangi bir takıma imza atmadı.

Ancak İtalyan basınında yer alan habere göre Fabregas gelecek sezon Serie B'de top koşturabilir.

Sky Sport Italia'nın haberine göre; Fabregas'ın Serie B takımlarından Como'ya yakın olduğunu öne sürüldü. Anlaşma tamamlanırsa İspanyol futbolcu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Teknik direktörlük planları var

Fabregas'ı bu transfere iten nedenlerden biri, Como'nun yapacağı teklif. İddiaya göre İtalyan ekibi, 2 yıllık sözleşmenin ardından Fabregas'ı teknik direktörlüğe getirmeyi planlıyor.

Öte yandan Como sportif direktörlüğe Chelsea büyük ismi Denis Wise'ı getirdi. Wise'ın Fabregas transferindeki en büyük etken olduğu biliniyor.

35 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerinde Arsenal, Barcelona, Chelsea formaları da giydi.

Deneyimli isim kariyerinde Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, La Liga, Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Avrupa Ligi Kupası kazandı.