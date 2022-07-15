Petrol
98.97
-0.13%
Euro
17.5272
0.29%
Dolar
17.4845
0.32%
Altın
957.49
-0.14%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
364.974
4.85%
BTXN Coin
7.64
4.37%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Cesc Fabregas için 2. Lig yolu gözüktü

    Ligue 1'de 3.5 sezon Monaco forması giyen Cesc Fabregas, Fransız ekibinden ayrılmasıyla birlikte kariyerine 2. Lig takımda devam edebilir.
    • 15.07.2022 - 11:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cesc Fabregas için 2. Lig yolu gözüktü

    Monaco'daki kariyerinin ardından boşa çıkan 35 yaşındaki Cesc Fabregas henüz herhangi bir takıma imza atmadı.

    Ancak İtalyan basınında yer alan habere göre Fabregas gelecek sezon Serie B'de top koşturabilir.

    Sky Sport Italia'nın haberine göre; Fabregas'ın Serie B takımlarından Como'ya yakın olduğunu öne sürüldü. Anlaşma tamamlanırsa İspanyol futbolcu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

    Teknik direktörlük planları var

    Fabregas'ı bu transfere iten nedenlerden biri, Como'nun yapacağı teklif. İddiaya göre İtalyan ekibi, 2 yıllık sözleşmenin ardından Fabregas'ı teknik direktörlüğe getirmeyi planlıyor.

    Öte yandan Como sportif direktörlüğe Chelsea büyük ismi Denis Wise'ı getirdi. Wise'ın Fabregas transferindeki en büyük etken olduğu biliniyor.

    35 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerinde Arsenal, Barcelona, Chelsea formaları da giydi.

    Deneyimli isim kariyerinde Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, La Liga, Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Avrupa Ligi Kupası kazandı.

    Cesc Fabregas için 2. Lig yolu gözüktü #1


    İlginizi Çekebilir

    Zengin olmanın küçük ayrıntıları
    Metabot

    Zengin olmanın küçük ayrıntıları

    Barcelona Emre Demir'i resmen açıkladı
    Kralspor

    Barcelona Emre Demir'i resmen açıkladı

    Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem
    Dünya

    Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem

    Görüş Bildir