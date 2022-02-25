Ceyhun Kazancı: Önce hoca, sonra golcü

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, yeni sezon öncesindeki golcü transferinde rotayı yeni teknik direktörün görüşlerine göre belirleyeceklerini söyledi.

Yeni sezonun planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı transferler konusunda açıklamalarda bulundu.

Sezonu U19 sorumlusu Önder Karaveli ile tamamlayacak olan Siyah-beyazlıların yeni hoca arayışını sürdürdüğünü kaydeden Kazancı, aynı zamanda santrfor çalışmalarında da bulunduklarını kaydetti.

"SON KARARI YENİ HOCAMIZ VERECEK"

Fanatik'in haberine göre; Chelsea'den kiralanan Batshuayi'nin beklenen performansı vermemesi nedeniyle önümüzdeki sezon sözleşmesini uzatmama kararı alan siyah-beyazlıların elinde geniş bir liste olduğunu kaydeden Kazancı, "Biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Elimizde geniş bir liste var. İsimler hakkındaki son kararı yeni hocamız verecek" dedi.

Beşiktaş'ın golcü operasyonunda eski Trabzonsporlu, halen İspanya'nın Real Sociedad takımında kiralık forma giyen Sörloth, Galatasaray 'da kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ile Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Cenk Tosun isimleri geçmişti.

ŞENOL GÜNEŞ ANLAŞMASI

Yeni sezonda Şenol Güneş ile el sıkışan siyah-beyazlılar, Güneş'in A Milli Takım'dan alacakları nedeniyle sezon sonunu bekliyor.

Önder Karaveli'nin de takımın başında kötü performans göstermemesi Beşiktaş'ı imza konusunda aceleci davranmamaya sevk ediyor.