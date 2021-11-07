Chelsea, Attila Szalai için fiyat artırdı

Chelsea, Attila Szalai için 24 milyon euroluk bir teklifte bulunacak. Daha önce 20 milyon euro düşünen İngilizler, A. Madrid ilgisinden dolayı fiyat yükselterek transferde söz sahibi olmak istiyor.

Premier Lig devi Chelsea'nin Attila Szalai ısrarı devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına yansıyan transfer dedikoduları hala gündemdeyken Macar stoper için yeni bir gelişme daha yaşandı.

CHELSEA FİYAT YÜKSELTTİ

Fanatik'te yer alan habere göre; İngiliz takımı 20 milyon euro olarak yapmayı planladığı teklifi Atletico Madrid'in de ilgisini göz önüne alarak yükselttiği ve Fenerbahçe'nin kapısını 24 milyon euroyla çalmak istediği öğrenildi.

Hem ülkesinin hem de Fenerbahçe'nin değişmez oyuncusu olmayı başaran 23 yaşındaki savunmacı için Ali Koç geçtiğimiz aylarda "20 milyon eurodan aşağısı düşünülemez." ifadesini kullanmıştı.

Chelsea'nin resmi teklifi kısa süre içerisinde yapması bekleniyor. Fenerbahçe'nin de 24 milyon euroluk bir teklife evet diyeceği de gelen haberler arasında.

PEREIRA'NIN DEĞİŞMEZİ

Bu sezon Vitor Pereira'nın da neredeyse her maçta şans verdiği Macar stoper toplamda 17 maçta 1432 dakika süre aldı.