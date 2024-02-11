Chelsea, Beşiktaş'a üç futbolcu birden önerdi Ara transfer döneminde İngiliz devi Chelsea'nin sahibi Todd Boehly'nin, Beşiktaş'a 3 futbolcusunu önerdiği iddia edildi.

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Devre arası transfer döneminde Jonas Svennson, Joe Worrall, Ernest Muci ve Al-Musrati'yi kadrosuna katan Beşiktaş'la ilgili İngiltere'den çarpıcı bir iddia geldi.

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren ve 11. sırada bulunan Chelsea'nin, kadrodaki şişkinliğini azaltmak için bazı futbolcularını devre arasında Beşiktaş'a önerdiği ileri sürüldü.

Chelsea, kadroyu daraltmak istiyor

Mirror'ın haberine göre; İngiliz kulübünün ABD'li sahibi Todd Boehly, Finansal Fair Play düzenlemeleri kapsamında transfer yapabilmek adına gelecek yaz kadronun daraltılması gerektiğini düşünüyor.

Haberde, Boehly'nin Chelsea'yi devraldığı günden bu yana 1 milyar sterlinin üzerinde bir harcama yaparak çok sayıda oyuncu transfer ettiği hatırlatıldı ve teknik direktör Mauricio Pochettino ve seleflerinin oldukça şişkin bir kadroyla karşı karşıya bırakıldığı yorumu yapıldı.

Beşiktaş'a 3 futbolcu önerildi

Haber detayında Todd Boehly'nin bu kapsamda Beşiktaş'a 3 futbolcusunu teklif ederek kadroda temizlik yapmayı hedeflediği vurgulandı.

ABD'li iş adamının ilk olarak siyah beyazlı takıma Malang Sarr'ı satın alma fırsatını sunduğu belirtildi. Ayrıca son haftalarda Deivid Washington ve Andrey Santos gibi genç isimlerin de Beşiktaş'a teklif edildiği ifade edildi.

Sarr, hiç forma şansı bulamadı

25 yaşındaki Fransız stoper Sarr, Chelsea'de bu sezon hiç forma giyemedi. İngiliz takımının kadrosunda düşünülmeyen futbolcu, geçen sezonu ise Monaco'da kiralık olarak geçirmişti.

Washington, yalnızca 23 dakika oynadı

Geçtiğimiz yaz Santos'tan 16 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 18 yaşındaki Deivid Washington da Chelsea'de forma giymekte zorlanan oyunculardan. Santfor mevkisinde oynayan Washington, 2 maçta 23 dakika süre alabildi ve gol atamadı.

Santos, son gün Strasbourg'a gitti

Chelsea'nin Ocak 2023'te Vasco da Gama'dan 12.5 milyon euroya transfer ettiği Andrey Santos ise ön liberoda görev yapıyor.

Sezonun ilk yarısını Nottingham Forest'ta kiralık geçiren 19 yaşındaki oyuncu, burada fazla forma şansı bulamayınca ara transfer döneminin son gününde Strasbourg'a kiralandı.