Chelsea, Cole Palmer ile 7+1 yıllık sözleşme imzaladı İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, 21 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Cole Palmer ile 7+1 yıllık sözleşme imzaladı. Maviler, bu transfer için Manchester City'ye 50 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

ensonhaber.com

İngiliz temsilcisi Chelsea, kadrosuna genç bir ismi dahil etti. Chelsea, bu kapsamda 21 yaşındaki futbolcu Cole Palmer'i kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiliz futbolcu ile 7+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Transfer için mutlu olduğunu ifade etti

Manchester City’den transfer edilen genç futbolcu, transferi sonrası açıklamalarda bulundu.

Chelsea’ye imza attığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Palmer, yeteneklerini sergilemek için çok çalışacağını ifade etti.

50 milyon euro bonservis bedeli ödenecek

Bu transfer için Chelsea'nin kasasından 50 milyon euro çıktı.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Palmer, Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.