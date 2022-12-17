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    Chelsea, Cristopher Nkunku transferini bitirmek üzere

    İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin Leipzig forması giyen yıldız Fransız oyuncu Cristopher Nkunku'nun transferini tamamladığı öne sürdüldü.
    • 17.12.2022 - 19:16
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    Chelsea, Cristopher Nkunku transferini bitirmek üzere

    Chelsea'nin, Leipzig forması giyen Christoper Nkunku transferini tamamladığı öne sürüldü.

    Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz temsilcisi, Fransız yıldızın transferi için tüm işlemleri tamamladı.

    Leipzig ve 25 yaşındaki futbolcunun da gerekli imzaları tamamladığı ve Nkunku'nun Temmuz 2023'te yeni takımına katılacağı belirtildi.

    Chelsea'nin 60 milyon euro ödeyeceği belirtildi

    Öte yandan Chelsea'nin, Fransız hücum oyuncusunun bonservisi için yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

    Chelsea, Cristopher Nkunku transferini bitirmek üzere #1

    Fransa'nın Dünya Kupası kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılmıştı

    Dünya Kupası arasına kadar Leipzig'te 23 maça çıkan Nkunku, 17 kez fileleri havalandırdı.

    Golcü futbolcu, Fransa'nın Dünya Kupası için aday kadrosunda da yer almış ancak sakatlığı sonrası daha sonra kadrodan çıkarılmıştı.

    Chelsea, Cristopher Nkunku transferini bitirmek üzere #2


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