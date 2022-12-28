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Chelsea, Datro Fofana'yı transfer etti
Premier Lig'in dev ekiplerinden Londra temsilcisi Chelsea, Molde'nin genç futbolcusu Datro Fofana'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
- 28.12.2022 - 22:23
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, David Datro Fofana'nın transferi için Molde ile bonservis bedeli konusunda prensipte anlaştığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varılan Fildişi Sahilli genç santraforun, 1 Ocak 2023 tarihinde takımın kadrosuna katılacağı belirtildi.
Chelsea 12 milyon euro ödeyecek
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Chelsea Fofana için 12 milyon euro ödeyecek.
21 gol 7 asistle oynadı
20 yaşındaki oyuncu, Norveç ekibi Molde formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Fofana, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda ise 2 maçta görev aldı.