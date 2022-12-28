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    Chelsea, Datro Fofana'yı transfer etti

    Premier Lig'in dev ekiplerinden Londra temsilcisi Chelsea, Molde'nin genç futbolcusu Datro Fofana'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
    • 28.12.2022 - 22:23
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    Chelsea, Datro Fofana'yı transfer etti

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, David Datro Fofana'nın transferi için Molde ile bonservis bedeli konusunda prensipte anlaştığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varılan Fildişi Sahilli genç santraforun, 1 Ocak 2023 tarihinde takımın kadrosuna katılacağı belirtildi.

    Chelsea 12 milyon euro ödeyecek

    İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Chelsea Fofana için 12 milyon euro ödeyecek.

    Chelsea, Datro Fofana yı transfer etti #1

    21 gol 7 asistle oynadı

    20 yaşındaki oyuncu, Norveç ekibi Molde formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Fofana, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda ise 2 maçta görev aldı.

    Chelsea, Datro Fofana yı transfer etti #2


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