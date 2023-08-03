Chelsea, Kepa'nın rakibini buldu: Robert Sanchez İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brighton Hove Albion forması giyen İspanyol kaleci Robert Sanchez'i kadrosuna katıyor.

Premier Lig'de transferin en hızlı takımı Chelsea, kaleci transferini tamamlamak üzere.

Edouard Mendy'yi Al-Ahli'ye transfer olmasından sonra Kepa ile rekabet etmesi için kaleci arayışında bulunan Londra ekibi, Brighton forması giyen Robert Sanchez ile anlaşmaya vardı.

25 milyon euro ödenecek

Mavilerin, bu transfer için Brighton'a yaklaşık 25 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.

İspanyol kaleci, prosedürler tamamlanıp sağlık kontrollerinin ardından Chelsea ile resmi sözleşme imzalayacak.

Robert Sanchez, 2016'da Levante altyapısından Brighton U18 takımına transfer oldu.

1.97'lik kaleci, İngiliz ekibiyle toplam 90 maçta forma giydi.