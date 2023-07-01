Chelsea, Nicolas Jackson ile 8 yıllık sözleşme imzaladı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Villareal'den Senegalli golcü Nicolas Jackson'ı transfer etti.

AA & Ensonhaber

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de istediğini alamayan ve 3 kere teknik direktörlük değişimine giden Chelsea gelecek sezon çalışmalarına başladı.

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Chelsea son olarak Villareal'de forma giyen Nicolas Jackson'u transfer ettiğini açıkladı.

8 yıllık sözleşme imzalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'nın Villarreal takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 8 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Villarreal ile son iki sezonda 48 maça çıkan Jackson, 13 kez rakip fileleri havalandırdı.