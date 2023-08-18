Chelsea, Romeo Lavia ile 7 yıllık sözleşme imzaladı

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Southampton'dan orta saha oyuncusu Romeo Lavia'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

19 yaşındaki oyuncu, Stamford Bridge'de 7 yıllık sözleşme imzaladı ve teknik direktör Mauricio Pochettino'nun kadrosu daha da güçleniyor.

"Gerçekten çok mutluyum"

Lavia, Chelsea'ye transferi sonrasında, şu değerlendirmede bulundu:

Chelsea'ye katılmaktan ve bu heyecan verici projenin bir parçası olmaktan gerçekten çok mutluyum. Harika bir geçmişi olan harika bir futbol kulübü ve başlamak için gerçekten heyecanlıyım.