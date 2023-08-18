Chelsea, Romeo Lavia ile 7 yıllık sözleşme imzaladı

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Southampton'dan orta saha oyuncusu Romeo Lavia'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
19 yaşındaki oyuncu, Stamford Bridge'de 7 yıllık sözleşme imzaladı ve teknik direktör Mauricio Pochettino'nun kadrosu daha da güçleniyor.
"Gerçekten çok mutluyum"
Lavia, Chelsea'ye transferi sonrasında, şu değerlendirmede bulundu:
Chelsea'ye katılmaktan ve bu heyecan verici projenin bir parçası olmaktan gerçekten çok mutluyum. Harika bir geçmişi olan harika bir futbol kulübü ve başlamak için gerçekten heyecanlıyım.
Belçikalı futbolcu, geçen sezon Southampton formasıyla 35 maçta birer gol ve asistlik performans gösterdi.