Chelsea, Sporting'den Quenda ve Essugo'yu transfer etti

AA & Ensonhaber

İngiltere ekibi Chelsea, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından genç futbolcular Geovany Quenda ve Dario Essugo'yu transfer etti.

Sporting Kulübü, Portekizli oyuncular Quenda ve Essugo'nun 74,4 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olduğunu duyurdu.

CHELSEA'YE NE ZAMAN KATILACAKLAR?

Quenda'nın 2025-2026 sezonu tamamlandıktan sonra Chelsea kadrosuna katılacağı, Essugo'nun ise sezon sonuna kadar Las Palmas'ta kiralık olarak oynamaya devam edeceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Bu sezon Sporting'de 44 maça çıkan 17 yaşındaki kanat oyuncusu Quenda, 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Las Palmas'ta 17 kez forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Essugo ise bir gol kaydetti.