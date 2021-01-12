Chelsea ve Arsenal Ali Akman'ı istiyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Ali Akman için Premier Lig devleri Arsenal ve Chelsea'nin de devrede olduğu öğrenildi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ve Arsenal, Bursaspor'dan Ali Akman'ın transferi için resmen devreye girdi.

CHELSEA VE ARSENAL İSTİYOR

Daily Mail'in haberine göre; Chelsea ve Arsenal, Galatasaray ve Salzburg'un da kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Ali Akman için Bursaspor ile masaya oturacak.





Haberde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ali Akman için ekonomik sorunlar yaşayan Bursaspor'un, ocak ayında 4 milyon euroluk bir teklif beklediği ifade edildi.

Ayrıca haberde Arsenal ve Chelsea'nin yanı sıra futbolcuyla Almanya ve Fransa'dan da çeşitli kulüplerin ilgilendiği bilgisine yer verildi.

Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ın, Süper Lig takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu biliniyor.