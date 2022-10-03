Chelsea ve Inter Merih Demiral'ın peşinde

Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. İtalyan basınına göre Chelsea ve Inter Merih'i istiyor.

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, ile ilgili transfer gelişmesi yaşanıyor.

Chelsea ve Inter istiyor

İtalyan ekibinden ayrılması gündeme gelen milli stoper ile Avrupa'nın dev kulüplerinden Chelsea ve Inter'in ilgilendiği ifade edildi.

Atalanta satmayı düşünmüyor

Devre arası transferi için çalışmalara başlayan Avrupa devleri, sezona çok iyi başlayan Merih Demiral için devreye girdi. Stoper arayışında olan Inter, milli futbolcumuz için devre arası teklif yapmayı planlıyor.

Chelsea de Merih için girişimlerine başladı. İtalyan basınına göre Atalanta, Merih'i satmayı düşünmüyor ancak iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu göndermeye yakın.

Atalanta 20 milyon euroya kadrosuna katmıştı

Atalanta, Juventus'tan kiraladığı Merih Demiral'ı sezon sonunda 20 milyon euro bonservis ödeyerek satın almıştı.

Merih bu sezon 6 maçta forma giyerken, tüm karşılaşmalarda 90 dakika süre aldı. milli futbolcumuz ayrıca 1 de gol atma başarısı gösterdi.