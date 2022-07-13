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    Chelsea yeni stoperini 40 milyona bitiriyor

    Chelsea, Napoli'nin defans oyuncusu Kalidou Koulibaly'nin transferini 40 milyon euro karşılığında bitirmeye yaklaştı.
    • 13.07.2022 - 09:35
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    Chelsea yeni stoperini 40 milyona bitiriyor

    Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, stoper mevkisine aradığı ismi İtalya'da buldu.

    Sky Sports'un haberine göre; Premier Lig ekibi Napoli'nin yıldız stoperi Koulibaly'nin transferini 40 milyon euro karşılığında bitirecek.

    Koulibaly'nin menajeri Fali Ramadani ile görüşen Chelsea yönetimi Senegalli oyuncuyu 3 yıllığına kadrosuna katacak.

    Rudiger ile Christensen'in boşluğu doldurulmak isteniyor

    Chelsea, bir süredir Rudiger ve Christensen'in ayrılığından oluşan boşluğu doldurmak istiyordu.

    31 yaşındaki Koulibaly'nin yanı sıra City'nin defans oyuncusu Nathan Ake'nin de transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

    31 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon Napoli adına 34 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.


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