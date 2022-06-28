Chelsea'de gündem Raheem Sterling

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Manchester City'den Raheem Sterling'i kadrosuna katmak istiyor.

Kulübün yeni sahipleriyle ilk sezonuna hazırlanan Chelsea'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Guardian'da yer alan haberde; Chelsea'nin, Manchester City'den ayrılması gündemde olan Raheem Sterling'le ilgilendiği ve Thomas Tuchel'in, İngiliz oyuncuyla yaptığı görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

Haberde, Manchester City ile sözleşmesinin son yılına giren Raheem Sterling'in, 50-60 milyon sterlin karşılığında transfer olabileceği aktarıldı.

3 isim daha listede

Daily Mail'de yer alan haberde ise Chelsea'nin, Raheem Sterling'e ek olarak Nathan Ake ve Oleksandr Zinchenko'yu da kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Öte yandan Barcelona'da sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Ousmane Dembele'yi de Thomas Tuchel'in, yeni sezonda takıma görmek istediği belirtildi.

Ayrılıklar bekleniyor

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Chelsea'de iki ismin ayrılığı gündemde.

Geçtiğimiz sezon takıma katılan Romelu Lukaku'nun eski takımı Inter'e kiralanması beklenirken Hakim Ziyech'in, kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verileceği ve Faslı oyuncuyla Milan'ın ilgilendiği ifade edildi.