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    Chelsea'de Sterling tamam sırada iki yıldız daha

    Chelsea, Napoli'den Kalidou Koulibaly ve Manchester City'den Nathan Ake transferlerini sonlandırmak üzere.
    • 14.07.2022 - 10:07
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    Chelsea'de Sterling tamam sırada iki yıldız daha

    Chelsea, Manchester City'den Raheem Sterling'le beş yıllık anlaştı. 27 yaşındaki oyuncu, 50 milyon Pound bonservis bedeliyle kadroya katıldı. Oyuncu Los Angeles'teki takıma katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne uçacak. Sterling'in Manchester City ile bir yıllık sözleşmesi daha bulunuyordu.

    Liverpool'dan 2015'te 49 milyon Pound'a City'ye transfer olan Sterling, Pep Guardiola'nın ekibiyle çıktığı 339 maçta 131 gol kaydetti. İmzalar atıldığı takdirde 77 kez İngiltere Milli Takımının formasını giyen Sterling, Todd Boehly liderliğindeki konsorsiyum tarafından satın alınan Chelsea'nin ilk büyük transferi olacak.

    Chelsea de Sterling tamam sırada iki yıldız daha #1

    2 yeni transfer daha

    Maviler'in şimdiki rotasındaki isimler ise Kalidou Koulibaly ve Nathan Ake. Bournemouth'tan Ağustos 2020'de 40 milyon Pound'a Manchester City'ye transfer olan 27 yaşındaki Ake'nin Chelsea'ye katılması daha büyük olasılık. Premier Lig'den başka ekiplerinin de günlemindeki Ake, 2017'de Bournemouth'a katılmadan önce 5 yıl Chelsea forması giymişti.

    Chelsea'nin açıklayabileceği diğer isim ise Koulibaly. Senegal Milli Takımının kaptanlığını da yapan 31 yaşındaki oyuncu, 2014'te transfer olduğu Napoli ile 317 maça çıktı.

    Kaliforniya Üniversitesi'nde antrenmanlarını sürdüren Chelsea, özel bir tur kapsamında Cumartesi günü Las Vegas'ta Club America ile karşı karşıya gelecek. Tuchel'in ekibi daha sonra 20 Temmuz'da Charlotte'ta, Charlotte FC'yle kozlarını paylaşacak. Chelsea, 23 Temmuz'da ise Arsenal'le mücadele edecek.

    Chelsea de Sterling tamam sırada iki yıldız daha #2


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