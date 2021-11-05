Chelsea'den Attila Szalai için 20 milyon euro

Chelsea'den Attila Szalai için 20 milyon euro

İspanyol basınının Atletico Madrid'e yazdığı Attila Szalai için dev bir iddia da İngiltere'den geldi.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Avrupa kulüplerinin transfer listesini süslüyor.

İspanyol basını, Atletico Madrid'in Attila Szalai'yi transfer etmek istediğini yazarken dev bir iddia da İngiltere'den geldi.

The Sun gazetesinin haberine göre Chelsea, Attila Szalai'ye talip oldu. Daha önce West Ham United ve Leicester City'nin de oyuncuya talip olduğu haberde yer aldı.

CHELSEA KESENİN AĞZINI AÇTI

İngiliz basınına göre Chelsea'nin bu transfere harcayacağı miktar da belli oldu.

Maviler, Attila Szalai için Fenerbahçe'ye 17 milyon sterlin (20 milyon euro) civarında bir teklif yapmayı planlıyor.

Haberde, Fenerbahçe'nin finansal koşullar nedeniyle bu teklife sıcak bakabileceği de belirtildi.

FENERBAHÇE EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Macar stoperin durumuyla ilgili Başkan Ali Koç, yaz aylarında sinyali vermişti.

Koç, katıldığı bir televizyon programında, Attila Szalai'nin bonservisine ilişkin, "20 milyon euronun altı konuşulmaz bile." ifadelerini kullanmıştı.

23 yaşındaki Macar stoper, 2021'in başında Apollon Limassol'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe ile uzun süreli bir anlaşmaya imza atan Attila Szalai'nin, kulübüyle sözleşmesi 2025 yazında bitiyor. Oyuncunun, Fenerbahçe ile yaklaşık 4 yıllık sözleşmesi var.