Chelsea'den dev transfer: Nkunku için 60 milyon euro ödendi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Bundesliga takımlarından Leipzig'de forma giyen Christopher Nkunku'yu kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 6 yıllık bir kontrat imzalandığı ve sözleşmenin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Transfere ilişkin açıklamalarda bulunan Christopher Nkunku, şöyle konuştu:

Chelsea'ye transfer olduğum için çok mutluyum. Beni bu takıma getirebilmek için çok emek harcandı ve yeni teknik direktörümüzle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ligue 1'de ve Bundesliga'da oynadıktan sonra Premier Lig'de forma giymek istediğime karar verdim. Dünyadaki en rekabetçi ve zorlu liglerden birinde oynayacak olmaktan dolayı ve Chelsea'de forma giyeceğim için heyecanlıyım.