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    Chelsea'den Ronaldo sürprizi

    Manchester United'dan ayrılacağı söylenen Cristiano Ronaldo için sürpriz bir şekilde Chelsea devreye girdi.
    • 26.06.2022 - 11:24
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    Chelsea'den Ronaldo sürprizi

    Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin nasıl devam edeceği son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi.

    Daha önce çıkan haberlerde Ronaldo'nun ManU'dan ayrıldıktan sonra şansını Bayern'e gidip Bundesliga'da deneyebileceği ifade edilmişti.

    Ancak son gelen bir başka haber ise oldukça sürpriz oldu.

    Menajeriyle Chelsea ihtimalini konuşu

    The Athletic, yaptığı haberde Chelsea’nin yeni sahibi Boehly'nin Cristiano Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes’le transfer ihtimaline dair bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

    37 yaşındaki Ronaldo, 2020-2021 sezonu başında daha önce de formasını giyip devamında Real Madrid'e transfer olduğu Manchester United'a geri dönmüştü.

    Ronaldo, geçen sezon ManU formasıyla 38 maçta 24 gol attı.

    Chelsea den Ronaldo sürprizi #1


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