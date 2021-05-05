Chelsea’nin transferde 3 hedefi var

İngiltere Premier Ligi’nde bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Chelsea, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına erken başladı.

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte belirlenen 3 bölgeye 3 nokta atışı transfer yapacak olan Chelsea, gelecek sezonun kadro planlamasını hazırlamaya başladı.

Frank Lampard’ın takımdan gönderilmesinin ardından başa gelen Thomas Tuchel, başa geldiği ilk andan itibaren kulübün transfer odağını değiştirdi.

HEDEF ÖNCE SANCHO

Borussia Dortmund forması giyen İngiliz oyuncu Jadon Sancho, bu yaz Tuchel’in isteklerinin başında geliyor. Hem milli takımda hem de Dortmund’da başarılar yakalayan yıldız kanat oyuncusu önümüzdeki yaz mavi formayı giyebilir.

Defans hattına ve forvete takviyeler yapmak isteyen Tuchel’in raporuna göre hareket eden Abramovich, Paris Saint-Germain forması giyen Marquinhos’u savunmanın yeni lideri yapmak istiyor.

ESKİ TAKIMI TEKRAR İSTİYOR

Geçtiğimiz hafta İtalya’da şampiyonluğu ilan eden Inter’in yıldız forveti Romelu Lukaku transfer listesindeki bir başka isim. Eskiden Chelsea forması giyen Belçikalı forvet transferinde en büyük rakip Manchester City.