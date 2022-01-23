Chelsea'ye Bundesliga'dan sol bek

Premier Lig takımlarında Chelsea, sezonu kapatan Ben Chilwell'in yerini Borna Sosa'yla doldurmak istiyor.

Thomas Tuchel yönetiminde bu sezon lider Manchester City'nin 13 puan gerisinde kalan Chelsea'de transfer çalışmaları sürüyor.

Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde 23 Kasım'da oynadığı maçta çapraz bağlarını kopartan Ben Chilwell'in ameliyat olduğu ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.

Chilwell'in sakatlığının ardından sol bek pozisyonunda sadece Marcos Alonso kalan Chelsea'de Lucas Digne'nin ismi de gündeme gelmiş ancak Fransız oyuncu Aston Villa'ya transfer olmuştu.

BORNA SOSA GÜNDEMDE

İngiliz basınında yer alan haberlerde sezon başında Lyon'a kiralanan Emerson'un geri çağrılabileceği belirtilmişti. Ancak Sky Germany'de yer alan haberde Londra temsilcisinin Borna Sosa'yı gündemine aldığı ifade edildi.

Haberde, Stuttgart forması giyen Borna Sosa'yla Inter'le birlikte Chelsea'nin ilgilendiği belirtilirken Alman ekibinin 30 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Bu sezon Stuttgart formasıyla 18 maçta süre alan Borna Sosa, 2 gol ve 4 asist üretti.